Банда «хоррор-няшек» пугает прохожих в Тюмени

Новая молодежная группировка «хоррор-няшек» была замечена в спальном районе Тюмени. Подростки выделяются необычным внешним видом и поведением, сообщает URA.RU .

Местная жительница Марина рассказала, что подростки облюбовали район Войновки.

«Я живу на улице Широтная. Примерно в 17:00-18:00 возле ТЦ собирается группа девочек лет 13–17. Выглядят они как персонажи из фильмов ужасов, но в „розовом цвете“ — со шрамами, потеками туши на лицах и огромными линзами, из-за которых глаза кажутся неестественно большими», — поделилась тюменка.

По словам Марины, что больше внешнего вида прохожих пугает поведение подростков, которые могут спокойно идти, а затем внезапно издавать звуки, напоминающие крики монстра из фильма «Чужой». Подростки утверждают, что они — «хоррор-няшки».

Стиль «хоррор-няшек» объединяет элементы популярных интернет-эстетик, сочетая миловидность с мрачной тематикой. Девушки отдают предпочтение розовым нарядам и бантикам, которые резко контрастируют с их мрачным макияжем, имитирующим раны и увечья.

Марина утверждает, что образы подростков серьезно пугают случайных прохожих, особенно в сумерках. Подобные перформансы на Войновке носят систематический характер.

