День рождения с мордобоем: мужчина избил зумеров за громкое поздравление в полночь

В Калининграде компания решила поздравить подругу с днем рождения у подъезда ее дома прямо в полночь, после чего молодежь попала в травмпункт. Один из местных жителей не выдержал ночного шума и избил зумеров.

Ситуация развивалась стремительно. Девушки встретили подругу у подъезда с тортом, свечами и музыкой, после чего начали петь и веселиться. По словам одной из избитых, они включили музыку буквально на 5 минут, чтобы создать праздничное настроение, но это не понравилось местным жителям.

В какой-то момент из подъезда вышел мужчина, который в грубой форме начал делать замечания группе зумеров, которые шумели в полночь. Извинения подростков он не принимал и в какой-то момент начал распускать руки.

«Парень нашей подруги спокойно просит: „Здесь стоят девушки, можно без такого тона“ (с нецензурной бранью и агрессией — ред.). И после этих слов все ломается. Мы уже собрались уходить, как я вижу, что к нам идет мужчина, его просто шатает. Он еле стоит на ногах. Он подходит и без единого слова бьет с размаху. Удар попадает в парня подруги и в меня. Я перестаю чувствовать палец, и в голове лишь одна мысль — я его сломала», — рассказала избитая.

По словам пострадавшей, после этого мужчина переключил свою агрессию на другую девушку, которую повалил на асфальт. В результате потасовки она получила многочисленные ссадины.

Девушки утверждают, что ни к кому претензий не имеют, но теперь задаются вопросом: поздравлять друзей с днем рождения в полночь — это мило или небезопасно?

Пользователи Сети в комментариях разделились на два лагеря. Одни сочувствовали пострадавшим, вторые утверждали, что режим тишины никто не отменял и девушки сами спровоцировали агрессию со стороны местных жителей.

