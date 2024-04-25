Балерина Волочкова заявила, что разрешает дочери и ее парню «делать все»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ее 18-летняя дочь Ариадна часто бывает у нее в гостях со своим парнем Евгением. По словам артистки, она разрешает молодой паре делать в доме все, что им захочется, сообщает «СтарХит» .

Ариадна живет со своим отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, но часто бывает в гостях у матери. Девушка приезжает вместе с парнем. Пара делится со знаменитостью всем сокровенным.

«Я разрешаю им делать вообще все! Они остаются у нас дома, выбрали себе уже взрослую белую комнату», — рассказала Волочкова в шоу «Хватит слухов!».

Артистка долгое время не могла найти общий язык с ребенком, но все же ей это удалось. Сейчас она близко общается с Ариадной. Мать признается, что испытывает гордость за дочь и считает ее талантливым человеком.

«Учится Ариша в университете на филологическом факультете, увлекается и историей. Ею написаны более 250 стихотворений на трех языках. Она также преподает английский и французский языки в режиме онлайн», — отметила балерина.

По словам Волочковой, девушка активно занимается озвучкой фильмов и мультфильмов. Она работает в студии дубляжа и занимается у известного педагога. Ариадна мастерски умеет менять голос и интонацию, чем приводит в восторг знаменитую мать.

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