Бакалавриат не исчезнет из большинства российских вузов до сентября 2027 года

Бакалавриат и магистратура останутся в большинстве российских вузов до сентября 2027 года. Лишь 11 учебных заведений участвуют в пилотном проекте, направленном на отказ от Болонской системы, сообщает Mash .

С 2023 года в проекте задействованы Балтийский федеральный университет, МАИ, МИСиС, МПГУ, Горный университет и Томский государственный университет. С 1 сентября текущего года к ним присоединятся еще 11 вузов, среди которых ДВФУ, МГПУ, МГТУ, РНИМУ, РУТ (МИИТ), СПбМТУ, Ставропольский аграрный университет, ТГУ, УрФУ и ЮФУ.

С учебного сезона 26/27 данные высшие учебные заведения отказываются от традиционных ступеней. В остальных вузах этого пока не произойдет.

Президентским указом запускают эксперимент по внедрению новых уровней высшего образования: базовое высшее образование (4-6 лет) — специалитет; специализированное высшее образование (1-3 года) — магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка (до 2 лет); профессиональное высшее образование (3-4 года) — для выпускников обоих уровней, акцент на научной карьере и подготовке к кандидатской диссертации.

