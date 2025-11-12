Новая модель высшего образования в России: что ждет студентов и преподавателей в 2027 году

В материале РИАМО — о новой системе образования, которая будет введена в стране в 2027 году.

Когда российские вузы перейдут на новую модель образования

Уже в 2027 году вузы России должны перейти на новую модель высшего образования. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России. «Мы ориентируемся на то, что 2027 год станет годом системного, общего перехода на новую модель высшего образования», – сказал он.

Замминистра добавил, что параллельно пилотному проекту, который уже запущен в нескольких вузах РФ, Минобрнауки готовит системные изменения, которые требуют внесений изменений в закон об образовании. Он также подчеркнул, что соответствующий проект подготовлен, сейчас проходит закрытое обсуждение, а затем он будет вынесен на общее обсуждение. Однако стоит отметить, что соответствующий законопроект в Госдуму пока не внесен (это планируют сделать в последнем квартале 2025 года), а значит, возможность еще раз перенести реформу сохраняется.

Что изменится в системе высшего образования с 2027 года

Существующая сейчас система образования включает две ступени — бакалавриат и магистратуру. Теперь же предполагается отказ от этой системы и введение двух уровней высшего образования: базового и специализированного.

Базовое высшее образование будет предоставлять полноценную подготовку специалиста и длиться от четырех до шести лет, в зависимости от направления. По сути, базовое образование — это бывшие бакалавриат и специалитет.

Специализированное образование, включающее магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку, будет длиться от одного до трех лет. Аспирантура станет отдельным видом профессионального образования, ориентированным на подготовку научно-педагогических кадров.

По сути, система должна стать «гибридом» старой советской и болонской моделей: меньше формальностей, больше практики и профильной специализации.

Пилотный проект и нюансы новой системы

12 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в стране в 2023–2026 учебных годах в нескольких вузах: МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта и Томском государственном университете. При этом полного перехода на новую модель образования в этих вузах еще не произошло: там по-прежнему готовят и бакалавров, и магистров.

В рамках проекта были разработаны 173 новые образовательные программы, по которым обучается более 12 тысяч студентов. Также планируется расширение участия в программе региональных вузов. Лучшие практики, которые апробируют в пилотных университетах, потом внедрят в другие учебные заведения.

Переход на новую модель образования потребует изменений в квалификационных требованиях к должностям. Об этом ранее рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков. Дело в том, что в настоящее время степень бакалавра считается неполным высшим образованием, поэтому работодатели неохотно берут ребят после окончания вуза. Переход же на новую систему решит эту проблему и повысит востребованность выпускников на рынке труда. Фальков отметил, что в новой модели образования больше внимания будет уделяться практической стороне.

«В современном образовании не хватает практико-ориентированности. Оно все еще остается оторванным от передовых практик, которые есть у лидеров отраслей или у лидеров в социальной сфере. И, конечно, здесь важно не просто нарастить количество часов, а здесь важно изменить сами методические подходы к практике. Она должна быть по-другому организована, другой уровень ответственности должен быть у руководителей, не только университетов, а по-хорошему того места, где ты проходишь (практику – ред.). Вообще надо практику переосмыслить. Это должно быть не просто время, когда ты ходишь только потому, что это предусмотрено учебным планом, и ты никому не нужен на производстве. А это должно быть знакомство с лучшими передовыми технологиями, которые внедряют компании, либо с лучшими практиками организации труда, знакомство с лучшими наставниками, которые тебя могут, действительно, погрузить в самое передовое знание», — отметил глава Минобрнауки.

Ректор участвующего в проекте НИТУ МИСИС Алевтина Черникова разделяет мнение Фалькова. Она заявила, что ключевые изменения заключаются прежде всего в усилении роли работодателей в разработке, реализации и оценке образовательных программ, увеличении объема практической подготовки в каждой образовательной программе, внедрении персонифицированного подхода, обеспечивающего постоянный рост мотивации студентов к обучению, обеспечении необходимого уровня фундаментальной подготовки и практических навыков студентов в рамках единого образовательного пространства.

«Мы уверены, что подготовка конкурентоспособного специалиста требует интеграции образовательной, научной, инновационной и внеучебной деятельности», — отметила ректор.

Как университеты будут внедрять новую модель образования

Переход на новую систему образования будет поэтапным. Уже в 2025 году эта новая модель начнет распространяться на все большее количество университетов, главным образом на региональные. Минобрнауки обещает сопровождать внедрение методически, а также проводить обучение для преподавателей по новой системе.

Те студенты, которые поступили в высшее учебное заведение до 2026 года, смогут завершить обучение по старой программе.

Что будет с дипломами бакалавров и магистров

Те ребята, которые обучались по болонской системе, могут выдохнуть: их дипломы будут действительными.

Поступить в магистратуру смогут выпускники бакалавриата и специалитета. При этом учеба в рамках специализированного образования не обязательно будет длиться 2 года. Зависеть длительность программы будет от направления подготовки.

Вот только будет небольшое отличие от ныне существующей модели образования. Если раньше выпускники могли после бакалавриата и специалитета выбрать магистратуру на другом направлении, то теперь планируется убрать возможность резкой смены направления. Говоря простыми словами, студент после «Менеджмента» не сможет поступить, например, на «Дизайн».

Ужесточение правил платного высшего образования

С 1 сентября 2025 года в российских университетах начала действовать система регулирования количества платных мест. Об этом сообщил Валерий Фальков. Он подчеркнул, что изменения затронут все вузы и направления подготовки. По его словам, работа по этому направлению уже стартовала. Министерство совместно с Рособрнадзором и региональными властями проводит анализ ситуации по каждому университету и региону, чтобы подготовиться к вступлению закона в силу.

Регулировать количество платных мест решили после того, как Владимир Путин на заседании Совета по науке и образовании заявил о необходимости ограничить платный прием на невостребованные специальности. Президент считает, что нужно сократить дефицит профессиональных кадров и повысить качество подготовки специалистов.

Фальков пояснил, что количество тех, кого вузы готовят, очевидным образом не соответствует запросам рынка труда. При этом возникает парадоксальная ситуация, что по ряду профессий не хватает квалифицированных представителей этих профессий, но объемы подготовки превосходят все разумные пределы. Выпускник после окончания вуза не понимает, почему не может найти работу. А все дело в том, что «целый ряд университетов дают не образование хорошее, а просто дипломы о высшем образовании». «И вот, посмотрев на те баллы единого государственного экзамена, с которыми поступают выпускники школ в те или иные вузы, посмотрев процент трудоустройства в соответствии с полученным образованием, среднюю заработную плату, можно определить, так скажем, ту группу риска, где очевидным образом есть проблемы с образованием. Вот и все», — заключил Фальков.

Самые большие проблемы, по словам Валерия Фалькова, сосредоточены в двух крупнейших областях образования — «Экономика и управление» и «Юриспруденция». «Это вовсе не означает, что нам не нужны специалисты в этих областях. Нужны. Более того, как это ни странно, на рынке дефицит квалифицированных юристов, экономистов, менеджеров. Наша задача – отсечь некачественное высшее гуманитарное образование», — пояснил глава Минобрнауки.