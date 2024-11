Байден украл булочку из армейского буфета

Президент США Джо Байден, который покинет свой пост 20 января 2025 года, в шутку украл гавайскую булочку из армейского буфета на базе береговой охраны Нью-Йорка, сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету The New York Post.

Байден в понедельник прибыл к военнослужащим по случаю празднования Дня благодарения. Во время праздничного мероприятия он игриво «стащил» гавайскую булочку из армейского буфета и попробовал ее на вкус.

В это время в секторе береговой охраны звучала песня Синди Лопер «Girls Just Want to Have Fun». После «кражи» Байден пошутил о своем «увольнении».

Очевидцы утверждают, что американский лидер был настроен позитивно, в ходе мероприятия он много шутил.

Ранее в пресс-службе Белого дома рассказали, что Байден вместе с супругой планирует посетить инаугурацию 47-го президента Дональда Трампа. Она состоится 20 января следующего года.