Байден планирует посетить инаугурацию Трампа
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл планируют посетить инаугурацию 47-го президента Дональда Трампа, пишет ТАСС.
Заместитель главы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс рассказал, что Байден пообещал присутствовать на инаугурации вне зависимости от того, кто победит на выборах.
«…он и первая леди выполнят это обещание и посетят инаугурацию», — подчеркнул он.
Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден хочет успеть втянуть США в ядерную войну с Россией до момента, пока избранный президент Америки Дональд Трамп официально вступит в должность американского лидера.