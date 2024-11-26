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Президент США Джо Байден и его супруга Джилл планируют посетить инаугурацию 47-го президента Дональда Трампа, пишет ТАСС .

Заместитель главы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс рассказал, что Байден пообещал присутствовать на инаугурации вне зависимости от того, кто победит на выборах.

«…он и первая леди выполнят это обещание и посетят инаугурацию», — подчеркнул он.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден хочет успеть втянуть США в ядерную войну с Россией до момента, пока избранный президент Америки Дональд Трамп официально вступит в должность американского лидера.