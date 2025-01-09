Байден не смог вспомнить, какого пола родился ребенок у его внучки Наоми
Президент США Джо Байден не смог вспомнить, какого пола родился ребенок у его внучки Наоми, сообщает РИА Новости.
«Хорошая новость в том, что с сегодняшнего дня я уже прадедушка… 10-фунтовая девочка… мальчик», — сказал Байден журналистам пула Белого дома.
В итоге пол ребенка так и остался загадкой.
Президент США Джо Байден не мог так искусно симулировать свое состояние, чтобы всем казалось, что у него деменция, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.
Ранее сторонники Байдена предположили, что он мог симулировать деменцию.