Политолог Светов назвал причину, почему Байден не мог просто уйти в отставку

Сторонники президента США Джо Байдена, который готовится уступить место избранному президенту Штатов Дональду Трампу, строят теории насчет того, почему американский лидер просто не ушел в отставку, а начал симулировать деменцию. Поведение одного из главных мировых политиков объяснил политолог Юрий Светов, сообщает «Вечерняя Москва».

По мнению Светова, Байден не мог просто так взять и уйти в отставку с поста президента США. Ему бы не позволила этого сделать жена Джилл Байден.

«Они мечтают войти в историю, чтобы Байден сделал это как президент, который добился каких-то весомых результатов. Сейчас он готовится участвовать в двух крупных саммитах, куда поедет с женой», — рассказал эксперт.

У Байдена есть еще два месяца (переходный период перед инаугурацией избранного президента Трампа — ред.), чтобы «натворить дел», с которыми потом будет разбираться Трамп, считает политолог.

При этом эксперт не стал утверждать, что Байден имитировал деменцию во время публичных выступлений.

«Он был под гигантским давлением, а сейчас оно с него спало. Ему больше не о чем беспокоиться — он больше не будет президентом, Харрис проиграла. Байден сбросил с себя этот груз и почувствовал себя лучше», — добавил политолог.

Выборы президента США состоялись 5 ноября 2024 года. По итогам голосования кандидат Дональд Трамп набрал наибольшее количество голосов и стал 60-м президентом Штатов. Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу с победой.