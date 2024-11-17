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Бабушкин: 27 тыс человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Астрахани

Больше 27 тыс. жителей Астрахани побывали на экспозиции трофейной техники Украины и стран НАТО, которую захватили бойцы в зоне СВО. Об этом заявил губернатор региона Игорь Бабушкин, сообщает « Бриф24 ».

На выставке показали 19 бронемашин, БПЛА, бронетранспортеров и экспонатов другого вида. Экспозицию проводят в Астраханском театре оперы и балета.

Трофейную технику НАТО захватили во время боев с противником в ДНР. Экспозиция ездит по российским городам. За все время ее посетили около 400 тыс. человек.

Ранее выставка захваченной в ДНР техники Украины и НАТО открылась в Махачкале.