Авторитетный аятолла Ширази объявил джихад против США и Израиля

Аятолла из Ирана Макарем Ширази, который считается одним из самых авторитетных шиитских богословов в мире, объявил джихад против Штатов и Израиля, сообщает «Лента.ру» .

Об этом написала Tasnim.

«Народ Ирана и исламского мира жаждет мести за кровь невинно убиенного лидера революции. (…) Отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира», — сказал Ширази.

Он назвал виновниками произведшего США и Израиль, употребив в адрес Тель-Авива обозначение «сионистский режим».

В феврале Израиль и США начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел. В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Вооруженные силы Ирана планируют нанести мощный удар по Штатам и Израилю.

В воскресенье временным исполняющим обязанности Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи.

