Автоблогер положил глаз на внедорожник арестованного замминистра обороны
Уникальный джип замминистра обороны Иванова хочет купить блогер
Необычный для России джип Chevrolet Suburban арестованного замминистра обороны Тимура Иванова хочет купить автоблогер Антон Воротников, пишет РИА Новости.
«Уникальность в том, что эти автомобили официально в России не продавались», — рассказал агентству Воротников.
Он отметил, что в России всего около 20 таких внедорожников.
Официально джипом, побывавшем в аварии и выставленном на продажу, владеет бывшая жена военного чиновника Светлана Иванова.
Отстраненный от должности Иванов арестован до 23 июня по обвинению во взяточничестве на сумму около 1 миллиарда рублей.