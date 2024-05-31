Автоблогер положил глаз на внедорожник арестованного замминистра обороны

«Уникальность в том, что эти автомобили официально в России не продавались», — рассказал агентству Воротников.

Он отметил, что в России всего около 20 таких внедорожников.

Официально джипом, побывавшем в аварии и выставленном на продажу, владеет бывшая жена военного чиновника Светлана Иванова.

Отстраненный от должности Иванов арестован до 23 июня по обвинению во взяточничестве на сумму около 1 миллиарда рублей.