Авиасалон МАКС проведут в онлайн-формате

Международный авиационно-космический салон в этом году пройдет в онлайн-формате, подготовку к запуску онлайн-проекта eMAKS уже завершили, сообщается на сайте проекта.

В рамках подготовки уже сформировали демонстрационную программу и опубликовали справочные и мультимедийные материалы. Кроме того, специалисты провели тестирование работы сайта. Проект eMAKS уже готов к старту в 10 часов 23 июля.

«Команда АО „Авиасалон“ подготовила к запуску уникальный онлайн-проект, который погрузит посетителей в неповторимую атмосферу авиационного праздника. На каждый день сформирована оригинальная демонстрационная программа, включающая лучшие моменты авиасалонов МАКС за минувшие два десятилетия и видеоматериалы ведущих компаний аэрокосмической отрасли», — рассказал гендиректор АО «Авиасалон» Александр Левин.

По его словам, проект станет достойным прологом к салону следующего года и не оставит равнодушными гостей.

В демонстрационную программу включили видеоматериалы участников МАКС о летной демонстрации возможностей авиационной техники, а также архивные кадры авиасалонов с 2005 года и авиационного шоу «Общее небо».

Ранее стало известно, что МАКС в этом году вновь не состоится, его проведение офлайн перенесли на 2025 год.