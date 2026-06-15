Авиакомпания заставила стюардессу работать в маске из-за помады

Стюардессу отправили на рейс в маске и перчатках из-за помады и маникюра

В индийской авиакомпании стюардессу отправили на рейс в медицинской маске и перчатках. Менеджеру не понравились оттенки помады и маникюра, сообщает infox.ru .

Бортпроводница с ником RoofEnvironmental932 рассказала о случае на Reddit. Название компании она не раскрыла. Известно только, что речь идет об индийской авиакомпании. Публикацию подхватил портал Paddle Your Own Kanoo.

По словам девушки, руководитель заявил, что помада была на один оттенок темнее допустимого. Причину претензий к лаку для ногтей ей не объяснили, хотя маникюр, как она утверждала, соответствовал стандартам.

Комментаторы предлагали стюардессе просто стереть помаду. Однако в публикации отметили, что за это ее могли отстранить от работы: помада входит в обязательный имидж бортпроводниц.

Сотрудницы других иностранных авиакомпаний с более мягкими правилами удивились инциденту. Одна из них заявила, что американские члены экипажа так бы не поступили.

Paddle Your Own Kanoo также напомнил о строгих требованиях к внешности в других авиакомпаниях. В Singapore Airlines женщинам предписывают выбрать одну из одобренных причесок и сохранять ее всю карьеру. В некоторых компаниях Персидского залива стюардесс могут временно отстранить от работы из-за прыщика.

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