Астрофизик Корбет: внеземные цивилизации потеряли интерес к космосу

В своей статье, опубликованной The Guardian, ученый выдвинул гипотезу, что если инопланетяне и существуют, то их технологическое развитие если и превосходит земное, то ненамного.

«Идея заключается в том, что они более продвинуты, но не очень. Это как иметь iPhone 42 вместо iPhone 17. Подобное представляется более вероятным, более естественным, потому что не предполагает ничего особенно экстремального», — пояснил Корбет.

По его мнению, такие цивилизации достигли некоего технологического плато в освоении космического пространства, не овладев сверхсветовыми перемещениями или принципиально новыми физическими принципами. Исследователь полагает, что даже при небольшом технологическом преимуществе рутинное изучение Вселенной могло им просто наскучить.

Однако с этой гипотезой не согласился директор британского Астрофизического центра Джодрелл-Бэнк Майкл Гарретт, заявивший, что его коллега необоснованно проецирует современную человеческую апатию в космических вопросах на всю остальную разумную жизнь во Вселенной.

«Трудно поверить, что вся разумная жизнь одинаково уныла», — прокомментировал Гарретт.

Ранее американская ракета Hellfire столкнулась с неизвестным объектом в Красном море.