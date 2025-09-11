Ракета Hellfire отскочила от неопознанного объекта в Красном море

В Конгрессе США показали видео с НЛО у берегов Йемена:

На заседании подкомитета Палаты представителей Конгресса США по надзору за вопросами НЛО была продемонстрирована видеозапись с НЛО, сообщает РИА Новости .

Запись сделана в 2024 году у берегов Йемена. На кадрах зафиксировано, как американская ракета Hellfire сталкивается с ярким блестящим объектом и отскакивает от него, не причинив ему вреда.

По данным телеканала ABC, съемка была проведена в период участия ВМС США в операции по охране торговых судов от атак хуситов.

Видеоматериал был представлен в рамках обсуждения феномена неопознанных летающих объектов и их потенциальной угрозы национальной безопасности.