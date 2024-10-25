Астраханским подросткам официально запретят курить кальяны

На пленарном заседании Думы Астраханской области обсудили изменения в ряде законов, связанных с защитой детей. Депутаты подчеркнули растущую популярность кальянов и паровых смесей среди молодежи, в связи с чем были выдвинуты инициативы по изменению двух законов — это может помочь решить возникшую проблему, сообщает «Бриф24» .

В планах находятся корректировки в законы о защите нравственности и здоровья детей и об административных правонарушениях. Согласно поправкам, молодые люди не будут иметь права находиться на территориях, предназначенных для курения кальянов.

«Актуальность вносимых изменений обусловлена стремительным ростом популярности объектов, предназначенных для использования кальянов, в которых могут находиться подростки», — подчеркнули в региональном парламенте.

При совершении правонарушений должностные лица должны будут уплатить штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, тогда как юридические лица заплатят от 10 до 20 тыс. рублей.

Ранее в России предложили запретить рекламу кальян-баров.