Запретить рекламу: в РФ хотят оградить молодежь от кальянов

Председатель общественного движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что в России нужно запрещать рекламу кальян-баров, сообщает NEWS.ru .

«Мы обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с целью обратить пристальное внимание на то, что нашу молодежь просто скуривают», — отметил Иванов.

По его словам, также нужно проводить специальные просветительские мероприятия: молодые люди должны осознавать последствия курения кальянов для здоровья. Важно систематически бороться с явлениями, разрушающими традиционные основы.

Кальяны — это один из символов культуры развлечений без моральных и духовных ценностей, считает Иванов. В борьбу с ними надо вовлекать образовательные учреждения, церковь и общественные организации.

Ранее психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что привычное для многих курильщиков сочетание кофе и сигареты приводит к повышенному риску инсульта и других сердечно-сосудистых проблем.