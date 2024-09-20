Главный нарколог Подмосковья рассказал об опасности кофе с сигаретами

Кофе с сигаретой для многих курильщиков — привычное явление. Чем может грозить такое сочетание, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Как известно, кофе обладает стимулирующим и бодрящим эффектом. Но один из эффектов кофе — сердцебиение и спазм сосудов. Сигареты также вызывают спазм. Все это ведет к повышению артериального давления. Такой эффект приводит к повышенному риску инсульта и других сердечно-сосудистых проблем. Кроме этого, кофе обычно пьют по утрам, и часто сигарета с чашкой кофе — первое, что человек употребляет утром на голодный желудок. Это также наносит большой вред и ведет к развитию проблем с ЖКТ», — предупредил Холдин.

Он добавил, что все вышеперечисленное относится и к электронным гаджетам. Ведь в них также содержится никотин, а именно сочетание никотина и кофеина «бьет» по организму, и не так важно, откуда этот никотин поступил — из вейпа или сигареты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.