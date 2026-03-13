сегодня в 16:37

Артисты Богородского округа выступили на фестивале в Люберцах

Фестиваль «Ее Величество — Женщина!» прошел 12 марта в городском округе Люберцы и объединил участников проекта «Активное долголетие» со всего Подмосковья. Богородский округ представили театральная студия «Третий возраст» и вокальный коллектив «Отрада», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Областной литературно-музыкальный фестиваль собрал лучшие творческие коллективы старшего поколения. Для зрителей подготовили гала-концерт, посвященный женщинам: со сцены звучали стихи и песни, участники представили театральные миниатюры.

Артисты из Богородского округа продемонстрировали высокий уровень подготовки и артистизм. Зрители поддержали выступающих теплыми аплодисментами.

По итогам фестиваля всем участникам вручили дипломы. Гости поблагодарили организаторов за праздничную атмосферу, радушный прием и насыщенную программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.