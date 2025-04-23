Артистка Кормухина прокомментировала приговор убийце Талькова
Заслуженная артистка России Ольга Кормухина прокомментировала приговор убийце Талькова, сообщает NEWS.ru.
Ранее музыкального продюсера Валерия Шляфмана заочно осудили на 13 лет за убийство певца Игоря Талькова.
Как отметила артистка, она считает данное решение правильным. А также Кормухина склонна верить в разумность решения следователя. О причинах совершения преступления, по ее мнению, смысла размышлять нет, так как этим «певца не вернешь и в голову к убийце не залезешь».
«Откуда мы это можем знать? Знает только он и Господь Бог. А какая разница, какие у него были причины, если человека нет?», — заявила артистка.
Между тем, старший брат музыканта Игоря Талькова Владимир эмоционально отреагировал на заочный приговор убийце музыканта — концертному директору Валерию Шляфману.