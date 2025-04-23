Артистка Кормухина прокомментировала приговор убийце Талькова

Ранее музыкального продюсера Валерия Шляфмана заочно осудили на 13 лет за убийство певца Игоря Талькова.

Как отметила артистка, она считает данное решение правильным. А также Кормухина склонна верить в разумность решения следователя. О причинах совершения преступления, по ее мнению, смысла размышлять нет, так как этим «певца не вернешь и в голову к убийце не залезешь».

«Откуда мы это можем знать? Знает только он и Господь Бог. А какая разница, какие у него были причины, если человека нет?», — заявила артистка.

Между тем, старший брат музыканта Игоря Талькова Владимир эмоционально отреагировал на заочный приговор убийце музыканта — концертному директору Валерию Шляфману.