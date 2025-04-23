Брат Тальякова: убийцу Шляфмана ждет Божий суд

«Заочное, видимо, и останется заочным. Но есть и Божий суд», — сказал Владимир Тальков.

Он выразил надежду, что убийца «не избежит кары небес и его ждет Божий суд».

Пока Израиль не выдает России Шляфмана — его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за доказанное убийство популярного в 90-х годах певца.

По словам юриста Александра Хаминского, несмотря на возможность официального запроса от Генеральной прокуратуры России, шансы на экстрадицию крайне малы, так как Тель-Авив крайне редко выдает своих граждан в другие страны.

Ранее автор сценариев к сериалу «Убойная сила» Андрей Кивинов предположил, что Тальков мог быть убит из-за спонтанного конфликта, а не убеждений.