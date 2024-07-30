Артист хора Саратовской оперетты Тимур Шивырев умер в 33 года

Артист Саратовского театра оперетты Тимур Шивырев скончался на 34-м году жизни, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу учреждения.

О смерти молодого артиста стало известно 29 июля.

«Ушел из жизни артист хора Саратовского театра оперетты Тимур Шивырев. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память», — говорится в сообщении театра.

Как рассказал директор театра Виталий Емельянов, в жару у Тимура поднялось давление и он потерял создание. При падении Шивырев получил серьезную травму головы. В понедельник он скончался в медучреждении.

Шивырев родился в 1991 году. В 2018 году после окончания Алтайского музыкального колледжа в Барнауле Тимур устроился в Саратовский театр оперетты. Также артист окончил Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова.