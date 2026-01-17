Артемий Лебедев заявил, что завидует Польше, в которой прошла реформа языка

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что завидует Польше, где провели орфографическую реформу.

С 1 января 2026 года в Польше вступили в силу изменения в орфографии польского языка. Их цель — стандартизировать правила и облегчить правописание, а также способствовать уменьшению количества лингвистических ошибок.

«Я очень завидую ребятам [в Польше], потому что нам в России тоже этого очень не хватает», — сказал Лебедев в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер отметил, что у него есть идеи по улучшению русской орфографии. В частности, он предложил исключить из алфавита твердый знак, считая его ненужным.

Помимо этого, Лебедев предложил использовать дефис в словах с приставками супер- и видео-, несмотря на то, что действующие правила русской орфографии требуют их слитного написания.

Ранее Артемий Лебедев назвал «говноедами» руководство мессенджера WhatsApp* за отказ соблюдать российское законодательство.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской на территории РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.