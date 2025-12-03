Артемий Лебедев призвал не переживать из-за ограничений в работе WhatsApp*

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался об ограничении работы иностранного мессенджера WhatsApp* на территории России.

В ходе очередного выпуска обзора новостей в соцсети «ВКонтакте» Лебедев подчеркнул, что американская корпорация Meta* нарушает российское законодательство и отказалось вести диалог с властями страны.

Блогер считает, что в связи с этим России необходимо «задушить» мессенджер. Также он отметил, что WhatsApp* уже давно запрещен на территории Китая.

«(Китайцы-ред.) вообще не переживают на эту тему. Точно так же и нам не надо переживать на эту тему», — призвал Лебедев.

В конце ноября Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой WhatsApp* в РФ, поскольку мессенджер нарушает законы страны. Его применяют для организации и проведения террористических актов в России.

*Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.