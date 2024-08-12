Артамонов сообщил о прибытии в Липецк более 100 жителей Курской области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в личном Telegram-канале сообщил о прибытии в регион более 100 жителей Курской области, для которых подготовили пункты временного размещения с питанием и медицинской помощью, в том числе психологического характера.

По словам Артамонова, детей разместят в загородных оздоровительных лагерях. Всем жителям курского направления, где сейчас ВС РФ отражают вторжение ВСУ, будет оказана всесторонняя помощь.

«От региона готовим вторую отправку гуманитарного груза в пункты временного размещения Курской области. Подключились и предприятия, и жители — от маленьких сел до городов. Наиболее востребованы сейчас одежда и обувь в хорошем состоянии, предметы первой необходимости, продукты длительного хранения», — пояснил губернатор.

Артамонов подчеркнул, что передать помощь для людей можно в любом муниципалитете региона, а также в любом филиале соцзащиты. Адрес в Липецке — ул. Циолковского, д. 11/1. Остальные адреса можно узнать по номеру 8-800-450-48-48.

Ранее сообщалось, что жители Москвы также могут поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для пострадавших в Курской области. Сбор помощи организован сразу в 14 штабах.