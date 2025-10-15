Арт-выставка с VR-погружением открылась в Ступине

«Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы собрались создать комплексную выставку, которая включает не только художественные произведения, но и новейшие методы погружения, чтобы зрители могли лучше понять и прочувствовать атмосферу Коломны. Наша цель — привлечь внимание к Коломне и показать ее красоту. Рады, что выставка находит отклики у зрителей, и хочется, чтобы как можно больше людей захотели посетить наш замечательный город», — поделилась Ирина Микова, заведующий сектором галереи «Дом Озерова», одна из организаторов проекта.

Экспозиция посвящена предстоящему юбилею города: в 2027 году Коломне исполнится 850 лет.

Особую роль в выставке играют VR-технологии, позволяющие зрителям исследовать Коломну с высоты птичьего полета и насладиться видеоформатом, который не использует компьютерную графику, а основывается на реальных съемках с дронов. В цифровом формате посетители могут с нового ракурса увидеть такие достопримечательности, как Коломенский кремль, Успенский собор и Бобренев монастырь.

Выставка включает репродукции работ, выбранных по итогам Абакумовских пленэров, которые проводятся в Коломне с 2011 года в память о знаменитом народном художнике Михаиле Абакумове. Посетители выставки увидят картины, отражающие разные уголки города в различных погодных условиях и настроениях.

Желающие могут пройти мастер-класс по гравюре или интерактивный квест, который сделает посещение выставки более увлекательным как для детей, так и для взрослых.

Перед тем, как посетить Ступино, выставка побывала в нескольких городах Подмосковья, Ярославской области и Рязани.

Выставка продлится в художественной галерее «Ника» (г. Ступино, ул. Бахарева, 8) до 12 ноября. 6+.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.