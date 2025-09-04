Ароматерапия и глотание БАДов: россияне перед сном делают странные вещи

По результатам опроса стало известно, что подкасты или аудиокниги — привычный ритуал для каждого пятого россиянина, причем часто люди выбирают криминальные жанры. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе ORMATEK.

Ритуалы, которые помогают подготовить себя ко сну, есть у многих людей. Чаще всего россияне устраивают перед сном спа-душ и выбирают «сонные» ароматы для спальни (61%). На втором месте — социальные сети: 57% листают ленту, даже несмотря на то, что понимают — эта привычка мешает нормальному сну. Треть участников опроса (32%) перед сном планируют следующий день, «пишут» в голове его сценарий. Медитация и дыхательные практики не пользуются большой популярностью у россиян — к ним прибегают только 18% опрошенных.

Большую роль играет особая атмосфера в спальне. Больше половины россиян (58%) не могут нормально уснуть, если помещение не проветрено, в нем слишком жарко. Для 48% важны абсолютная тишина и темнота, и они не готовы идти на компромиссы. Еще 15% внимательны к «ночному гардеробу» — цвет, ткань, аромат пижамы должны быть «по фэншуй». Еще 7% не могут заснуть без специальных расслабляющих практик — от успокаивающего чая до йоги.

Интересно, но 28% опрошенных не могут уснуть, если рядом нет телефона. Они могут расслабиться и справиться с тревожностью, только когда он лежит на подушке.

Некоторые пытаются улучшить качество сна за счет приема БАД и мелатонина. Их используют 28% россиян. Еще 12% верят в действие ароматов — они покупают для спальни аромадиффузор, свечи с сандалом. Однако 17% участников опроса уверены: чтобы улучшить качество сна, нужно спать в одиночестве, а не рядом с партнером.

Для того чтобы избавиться от мыслей и излишней тревожности, многие стараются «выключить голову» перед сном. Так, 35% читают скучную книгу, 33% придумывают в голове абсурдные истории. Каждому четвертому участнику опроса помогает повторяющаяся музыка или ASMR-видео, которое вызывает приятные ощущения и позволяет расслабиться. Каждому пятому (22%) — механические действия: от уборки до сортировки белья. Еще 14% используют спонтанный думскроллинг в TikTok.

В эффективности популярных советов по улучшению качества сна многие россияне разочаровались. Лидер среди переоцененных практик — принудительное засыпание в одно и то же время: 47% считают, что это никак не помогает лучше спать. Со скептицизмом россияне относятся и к советам ужинать не позднее 3–4 часов до сна (38%), отказаться от использования гаджетов за два часа (31%). Треть участников опроса (31%) разочаровалась в ритуалах с чаями, эфирными маслами, медитацией. Еще 17% высказали мнение: для того, чтобы хорошо выспаться и отдохнуть, не обязательно спать 7–8 часов. По их мнению, часто хватает пятичасового сна, чтобы полностью восстановить силы.