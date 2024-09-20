Армия России перерезала ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск

«Сейчас у нас идут серьезные тактические действия на реке Журавка. Это та последняя, по большому счету, ландшафтная преграда, которая прикрывает Миргород и Покровск», — сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что в настоящее время здесь идут ожесточенные бои. Российские артиллерия и Воздушно-космические силы (ВКС) подрывает мосты, по которым идет снабжение украинских вооруженных формирований.

Советник главы ДНР добавил, что бойцы ВС РФ уничтожили мост и перерезали железнодорожное сообщение на Покровск. ВСУ больше не смогут подвозить личный состав и боеприпасы по железной дороге.

В районном центре на северо-западе ДНР расположен крупный железнодорожный узел, через который проходят ж/д и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Также через Покровск осуществляется ж/д сообщение с Краматорском и Славянском в ДНР, которые продолжают оставаться под контролем киевских властей.

Ранее подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР.