сегодня в 14:44

Российские бойцы нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 33-й, 118-й мехбригад, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад противника, которые располагались у Константиновки, Курахова, Григоровки, Зализнянского и Часова Яра.

Украинская армия потеряла до 690 бойцов, 2 немецкие БМП Marder, 8 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 американского производства, три 122 мм гаубицы Д-30, станцию РЭБ «Анклав-Н» и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ране подразделения группировки ВС РФ «Север» освободили населенные пункты Успеновка и Борки на территории Курской области. Также они отразили 5 контратак противника.