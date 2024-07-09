Армению просят незамедлительно убрать свои спутники с орбиты

Газета «Жоговурд» утверждает, что спутники Армении нарушают работу аппаратов других государств. В связи с этим страны потребовали от Еревана незамедлительно убрать свои аппараты с орбиты, сообщает «Царьград» .

Армянские спутники стали катастрофой для аналогичных аппаратов других государств, утверждают журналисты. Выяснилось, что «Айасат-1» и «Армсат-1» нарушают работу других спутников, вероятно, из-за некорректного запуска армянских устройств.

Некоторые страны обратились к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с требованием незамедлительно убрать спутники с орбиты, возвратив их на Землю. Официальной реакции от властей Армении пока не последовало.

Ранее астроном Николай Железнов рассказал, как ядерное оружие может спасти планету. По его мнению, если астероид подойдет к Земле слишком близко, то при неимении других средств его можно будет уничтожить именно ядерным ударом.