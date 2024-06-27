Астроном раскрыл, как ядерное оружие спасет Землю

Астроном Николай Железнов рассказал, как ядерное оружие (ЯО) может спасти планету. По словам эксперта, в случае, если астероид приблизится к Земле, его можно уничтожить именно ядерным вооружением, сообщает kp.ru .

«Если астероид очень близко, по сути, у нас один инструмент — ядерное оружие. В этом случае надо астероид развалить, потому что его сотни обломков нанесут меньший ущерб, чем если бы по Земле ударил целый астероид», — заявил астроном.

Самый действенный способ предотвратить столкновение астероида с планетой — это изменить орбиту объекта или хотя бы развалить его на несколько частей, добавил Железнов.

Вопреки мнению, что вращение Земли ускоряется из-за глобального потепления, на него на самом деле влияют сезонные процессы, например, таяние ледников, заявил астроном. Тем не менее планета при этом не начитает вращаться быстрее, а, напротив, замедляется.

Кроме того, по мнению Железнова, на вращение планеты влияют тектонические процессы и приливное взаимодействие с Луной. Спутник удаляется от Земли ежегодно примерно на 3,8 см. Сутки за столетие увеличиваются на 1,7 миллисекунды.

Железнов рассказал, что в последние несколько лет действительно наблюдается тенденция Земли к ускорению, но, скорее всего, это вызвано тектоникой.

Проблема космического мусора также имеет весьма серьезный характер, считает эксперт. Количество опасных обломков растет с каждым годом, однако в России и других странах их контролируют, чтобы при необходимости предотвратить их столкновение с экипажем МКС.