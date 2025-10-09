Ариела и Лея сами решат: с кем останутся дети Джигана и Самойловой после развода

Суд учтет мнение старших дочерей Джигана и Оксаны Самойловой, если те захотят жить с отцом или матерью. Младшие дети останутся с матерью — таков закон. Об этом РИАМО рассказал адвокат Александр Бенхин.

«Дети несовершеннолетние в нашей законодательной практике остаются с мамой. Те дети, которые младше 10 лет, их мнение даже не учитывает суд. При условии, что мать нормальная — имеется в виду, что она не стоит на учете в ПНД, в наркодиспансерах и так далее. Но отец при этом также имеет право доступа к детям. То есть никаких ограничений», — сказал Бенхин.

Он добавил, что старшая дочь Ариела и средняя дочь Лея имеют право выразить свое мнение на суде, с кем они хотят жить.

«Когда ребенок старше 10 лет, то суд учитывает его мнение. То есть вот эти девочки теоретически могут прийти в суд и сказать: „А мы хотим жить с папой“, — и суд должен учесть их мнение при вынесении окончательного решения», — пояснил адвокат.

Ранее СМИ сообщали, что Оксана Самойлова разводится с Джиганом после 13 лет брака. Самойлова подала заявление 6 октября. Теперь у пары есть стандартный месяц на примирение. У Джигана и Самойловой четверо детей — три девочки (Ариела, Лея, Майя) и мальчик (Давид).