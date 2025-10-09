Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Заявление было подано Оксаной еще 6 октября в мировой суд Москвы. При этом у пары есть стандартный месяц на примирение.

Оксана Самойлова и Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) познакомились в ночном клубе в Москве в 2010 году. Их отношения развивались стремительно: всего через две недели после знакомства они отправились в отпуск на Сейшелы, где Джиган осознал, что хочет создать семью с Оксаной. Поженились они в 2012 году.

Семья воспитывает четверых детей: Ариела (род. 2011 год), Лея (2014 год), Майя (2017 год), Давид (2020 год).