Археолог показал, как выглядела умершая 400 лет назад «девушка-вампир» из Польши

Археолог и скульптор из Швеции Оскар Нильссон показал, как выглядела «девушка-вампир» из Польши, умершая 400 лет назад. Он реконструировал ее лицо, сообщает ТАСС .

Работу мужчина начал еще в апреле этого года. Археолог приклеил к напечатанной на 3D-принтере копии черепа «девушки-вампира», захороненной в 17 веке, булавки разной длины. С помощью них он определил толщину тканей в анатомических точках лица.

Ему оставалось только наложить поверх булавок созданные из глины мышцы, прикрепить глазные яблоки и другие слои, имитирующие кожу, учитывая морщины и шрамы. Последний шаг в реконструкции — вставка волос, ресниц, погружение получившийся конструкции в силикон.

У археолога получилось скульптурное изображение девушки. Его доставят в Польшу.

Останки девушки обнаружили археологи из Университета им. Николая Коперника в 2022 году в Торуни. Она погибла в возрасте 18-19 лет. На ее шею был надет серп, а на пальце одной из ног висел замок. Отмечается, что ее могли считать вампиром, потому захоронили таким способом.

Ранее в Перу нашли останки трех вымерших мастодонтов возрастом не менее 11 тыс лет. Один из скелетов обнаружили практически целым.