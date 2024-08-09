Арестованный на Кипре россиянин Петров экстрадирован в США

Россиянин Артур Петров, арестованный на Кипре в августе прошлого года по запросу американских властей, был экстрадирован в США, сообщает министерство юстиции Соединенных Штатов Америки.

Ведомство отмечает, что Петров предположительно участвовал в незаконной сети закупок, которая приобретала большие партии микроэлектроники для российской компании, которая поставляет продукцию для российских вооруженных сил.

«33-летний Артур Петров впервые явился сегодня в федеральный суд после его экстрадиции из Республики Кипр в связи с уголовными обвинениями, связанными с нарушением экспортного контроля, контрабандой, сетевым мошенничеством и отмыванием денег», — говорится в заявлении.

Петров, который имеет гражданство РФ и ФРГ, был арестован 26 августа по запросу Штатов. Его обвиняют в незаконном экспорте в Россию произведенной в США микроэлектроники. Минюст сообщал, что Петров и другие люди провозили в РФ санкционный товар в обход американских ограничений.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Кипра дал согласие на экстрадицию в Штаты гражданина РФ Артура Петрова, арестованного на острове в августе прошлого года по запросу американских силовиков.