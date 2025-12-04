Apple покинула пятерку самых любимых брендов россиян

сегодня в 15:47

В этом году отечественные онлайн-экосистемы показали рост в топ-20 проекта «Любимые бренды россиян», а между глобальными и локальными брендами произошло заметное изменение баланса сил, пишут «Ведомости» .

При этом зарубежные Samsung, Adidas и Nike удерживают верхние строчки рейтинга. Но их доли в 2025 году уменьшались относительно предыдущих периодов. «Яндекс» занял четвертое место, а Ozon впервые вошел в топ-5.

Еще в десятке рейтинга находятся Apple, BMW, Wildberries, «Магнит», Puma. При этом бренд Apple впервые снизился в рейтинге, уступив свои позиции сервисам из РФ.

На 11-м месте находится Xiaomi, за ним идут Ostin, Сбербанк, Bosch, Sony, «Пятерочка», Mercedes, LG и Gloria jeans. Замыкает топ-20 японская Toyota.

В проект также включены новые категории «Системы умного дома», «Умные колонки», «Нейросети» и «Умные телевизоры». В них отечественные экосистемы занимают лидирующие места.

В текущем году новичками топа стали Wildberries и «Магнит», в рейтинг вернулся Gloria Jeans. Покинули топ-20 Zara, «Вкусвилл» и «Лента».

Ранее были оглашены итоги премии для российских производителей мебели и товаров для дома. Победителем второй год подряд стала компания А-А Mebel из Волгодонска.

