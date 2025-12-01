Подведены итоги ежегодной премии «Мебель года»

Оглашены итоги премии для российских производителей мебели и товаров для дома. В конкурсе приняли участие около 1000 заявок, а лауреатами в разных номинациях стали 40 компаний, сообщила пресс-служба «Авито».

Согласно статистике компании, в ноябре 2025 года в ЦФО объем продаж мебели увеличился на 12% в сравнении с октябрем. Спрос на новую мебель растет опережающими темпами — на 15%, тогда как на мебель «с рук» — лишь на 4%. На новые товары теперь приходится 55% всех предложений мебели на площадке.

«Мебель года» — это первая отраслевая награда, призванная помогать отечественным брендам укреплять доверие, а покупателям — находить качественную мебель у локальных производителей. Премия служит площадкой для объединения производителей, дизайнеров, мастеров мебельного дела и декора, а также для диалога между бизнесом, экспертами и потребителями. Основными продавцами новой мебели на портале компании выступают небольшие мебельные производства, причем более половины из них специализируются на изготовлении мебели на заказ. Это отличная возможность для старта небольших и молодых компаний, а также для семейных предприятий, которые давно на рынке, но только начинают осваивать онлайн-продажи.

Прием заявок на премию длился шесть месяцев, а шорт-лист финалистов был сформирован в октябре. При оценке работ в каждой категории жюри уделяло особое внимание дизайну и эргономике, качеству исполнения и функциональности. Более 40% проектов из короткого списка были заявлены с акцентом на экологичность, натуральность или осознанный выбор материалов, а около 43% прямо указывали на дизайн и эстетику как на ключевую ценность.

Также учитывалось, какие инновационные технологии применялись при создании мебели и насколько рационально производитель использует ресурсы. Примерно 38% заявок содержали прямые указания на использование цифрового производства или «умных» функций — например, ЧПУ, 3D-печать, кинетические механизмы, мобильные приложения и т. д.

«„Авито“ является одной из крупнейших мебельных площадок, более 22 млн человек ежемесячно ищут для себя предметы мебели и интерьера на „Авито“, а количество объявлений в разделе превышает 6 млн. Мы видим продолжающийся тренд — жители ЦФО все чаще уделяют внимание декору и уюту дома. Сильнее всего за месяц выросли продажи новых предметов интерьера — на 35%, на втором месте — лампы и торшеры (+24%), замыкают тройку лидеров по продажам кухонные гарнитуры (+16%). Благодаря премии мы помогаем обеим сторонам построить доверительный диалог на долгие годы вперед, чтобы покупателям было легко находить и выбирать качественную мебель отечественных производителей, а производителям — удерживать и повышать стандарты качества, получать признание и престиж», — отметил руководитель категории «Мебель и Интерьер» на «Авито» Никита Ткачев.

Все товары, представленные на премию, были разделены на категории: мебель для гостиной и спальни, для кухни и обеденной зоны, детская мебель, мебель для общественных и уличных пространств, а также декор.

Заявки подавали как крупные известные бренды, так и небольшие семейные предприятия. Среди них, например, мебельная студия Gatura и компания VELOUR WALL, основанные супружескими парами.

Победителями второй год подряд стали компания А-А Mebel из Волгодонска, которая производит современную мебель для кухни и обеденной зоны, и краснодарская компания А-М, специализирующаяся на мебели для гостиной и спальни.

Отдельного внимания заслуживают специальные номинации: «В самое сердце» (за наибольшее число добавлений в избранное) и «Доставляю с Авито» (за максимальное количество продаж с доставкой). Их победителями стали питерская компания «ВМмебель», которая производит корпусную и мягкую мебель, и саратовская компания «SarСад», выпускающая садовую мебель.

«Мы очень рады, что наша компания была отмечена в номинации, которая показывает лояльность наших покупателей из разных уголков страны. Эта победа имеет для нас большое значение, так как показывает, что качество нашей продукции высоко оценивается и подтверждает, что мы все делаем правильно. Премия „Авито“ — отличная возможность заявить о себе, получить признание и выйти на новый уровень», — сказал основатель мебельной компании SarСад Максим Шаповалов.

Все компании-победители получат признание профессионального сообщества и специальный бейдж победителя премии «Мебель года» 2025 на платформе «Авито». Полный список лауреатов во всех номинациях опубликован на сайте.