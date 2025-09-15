Apple: новая iOS 26 может повредить батарею

Apple предупредила о проблемах с батареей после обновления до iOS 26

Apple выпустила превентивное заявление о потенциальных сложностях, с которыми могут столкнуться владельцы iPhone после установки новой операционной системы, сообщает Bloomberg .

Специалисты признали, что в течение первых 24-48 часов после обновления устройства могут демонстрировать повышенное энергопотребление, заметный нагрев корпуса и временное снижение производительности. Эти явления связаны с фоновыми процессами оптимизации системы, включая переиндексацию данных, калибровку алгоритмов машинного обучения и обновление фотобиблиотеки.

Особое внимание уделяется устройствам предыдущих поколений — iPhone 12-14 серий, где влияние на автономность может быть наиболее выраженным. Для минимизации неудобств компания рекомендует установить последний доступный патч (iOS 26.0.1), временно отключить фоновое обновление контента для редко используемых приложений и избегать полного сброса системы в первую неделю после обновления.

Ожидается, что стабилизация работы произойдет в течение двух недель после релиза.