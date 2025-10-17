Apple может перенести выпуск складного iPhone на год

Корпорация Apple, по данным инсайдеров, должна была выпустить складной смартфон в 2026 году, но, скорее всего, не сможет это сделать. Причина кроется в том, что компания не успевает наладить поставки всех компонентов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Elec.

Ранее инсайдеры несколько раз заявляли, что складной iPhone поступит в продажу уже в 2026 году. Однако, по данным журналистов, корпорация еще не определила дизайн будущего устройства. При этом от конструкции зависит, какие детали нужно использовать при производстве.

Из-за задержек с окончательным дизайном компания не успеет наладить поставки всех компонентов. Если ситуация не изменится, то выпуск складного iPhone придется перенести на 2027 год.

Между тем в аналитической компании Mizuho Securities рассказали о некоторых характеристиках устройства. Предполагается, что он получит 7,58-дюймовый внутренний дисплей, а диагональ внешнего экрана будет 5,38 дюйма. Модель будет называться iPhone Fold или iPhone Ultra.

Также журналисты считают, что новое устройство будет одновременно иметь и самый маленький, и самый большой экраны в линейке.

Ранее в России набрала популярность аренда новых iPhone вместо покупки. Их используют для съемок, тест-драйвов или для того, чтобы покрасоваться перед девушками.

