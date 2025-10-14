В России набирает популярность аренда новых iPhone вместо покупки

Россияне начали брать в аренду новые iPhone вместо полноценной покупки. Они используют их для съемок, тест-драйвов или для того, чтобы покрасоваться перед девушками, сообщает «SHOT Проверка».

Услуга стала популярной, несмотря на относительную дороговизну. Цена зависит от модели устройства.

Дороже всего обойдется аренда iPhone Pro Max. За один час придется выложить около 416 рублей, а за весь день — порядка 10 тыс. рублей.

Такие же предложения по аренде iPhone распространились в Казахстане. Однако там на стоимость влияют цели проката. Например, взять в аренду модель 17 Pro Max, чтобы пойти на свадьбу, стоит около 1,5 тыс. рублей, на свидание — 2,2 тыс., а на бизнес-встречу — почти 3 тыс.

Ранее стало известно, что в новых iPhone 17 появилась неожиданная проблема. Они отключаются от Wi-Fi-сетей при блокировке экрана.

