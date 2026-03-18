Аппарат Curiosity снял на Марсе металлический цилиндр длиной 20 см

сегодня в 13:49

Металлический цилиндр обнаружили на Марсе в районе кратера Гейл

Марсоход Curiosity передал снимок блестящего цилиндрического объекта длиной около 20 сантиметров, найденного в кратере Гейл. Происхождение находки пока не установлено, сообщает «Царьград» со ссылкой на New York Post.

Аппарат Curiosity, продолжающий исследование Марса, зафиксировал в районе экваториального кратера Гейл странный металлический предмет. Объект имеет цилиндрическую форму и внешне напоминает артиллерийскую гильзу или техническую деталь.

После публикации снимка в СМИ и социальных сетях находка вызвала активные обсуждения. Пользователи обратили внимание на нетипичный для марсианского ландшафта блеск и правильную форму предмета.

Представители NASA не стали делать сенсационных заявлений и не присвоили объекту отдельного названия. Специалисты пока не определили, является ли цилиндр результатом естественных геологических процессов, фрагментом самого марсохода или предметом иного происхождения.

Тем временем в интернете продолжают появляться различные версии появления загадочного объекта на поверхности Красной планеты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.