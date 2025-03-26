Апелляционный суд рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Лазаревой*

сегодня в 01:59

Апелляционный военный суд в апреле рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Татьяне Лазаревой*, сообщает РИА Новости .

Судебное заседание назначено на 15 апреля 2025 года.

Татьяну Лазареву* заочно приговорили к 6,5 годам тюрьмы по статье за публичное оправдание терроризма.

Ее признали виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета). Лазарева* находится в международном розыске. В отношении актрисы избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно материалам дела, 14 августа 2023 года телеведущая, находясь за пределами России, во время интервью публично заявила о допустимости терактов в стране с использованием БПЛА.

Суд также лишил ее права размещать информацию в Сети, администрировать сайты сроком на 4 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

* Признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов.