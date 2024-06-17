Апелляция не поддержала иск Блиновской о снижении суммы налогов

Апелляция не поддержала иск блогера Елены Блиновской к ИФНС о снижении суммы налогов, сообщает ТАСС .

«Королева марафонов» попросила о том, чтобы снизить ей налоги, пени и штраф на сумму свыше 1,4 млрд рублей.

Ранее Елена Блиновская подала заявление о банкротстве. Из-за неуплаты гигантской задолженности перед ФНС большинство счетов «королевы марафонов» были заблокированы.

Сумма арестованного имущества блогера составляет более 60 млрд рублей, в то время как долг составляет лишь около 1,5% от данной суммы (около 1,4 млрд рублей).