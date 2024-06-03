При признании банкротом Елена Блиновская потеряет лишь 1,5% имущества

SHOT: имущество блогера Блиновской при банкротстве будет продано на аукционе

Имущество скандально известного блогера Елены Блиновской в случае признания ее банкротом будет продано на аукционе. При этом «королева марафонов» может потерять лишь 1,5% своего состояния, сообщает SHOT .

Согласно схеме юристов блогера, Блиновскую признают банкротом. Затем с ее банковских счетов изымаются денежные средства и переводятся в счет уплаты долга.

Для погашения оставшейся части долга начнется реализация недвижимости и автомобилей. Всего у Блиновской около 20 объектов недвижимости в центре Москвы, Ярославле, Ярославской и Костромской областях, Адыгее и Крыму, а также Bentley Continental, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander.

Сумма арестованного имущества блогера составляет более 60 млрд рублей, в то время как долг составляет лишь около 1,5% от данной суммы (около 1,4 млрд рублей). После полного погашения задолженности процедура реализации будет остановлена. После этого будет решаться вопрос с уголовным преследованием Блиновской.

Ранее Елена Блиновская подала заявление о банкротстве. Из-за неуплаты гигантской задолженности перед ФНС большинство счетов «королевы марафонов» были заблокированы.