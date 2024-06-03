«Королева марафонов» Елена Блиновская подала заявление о банкротстве

Скандально известный блогер Елена Блиновская подала заявление о банкротстве. «Королева марафонов» будет находиться в СИЗО до 26 июля, сообщает РИА Новости .

«Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом», — говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

28 мая прошел судебный процесс, где Елена Блиновская предоставила апелляционную жалобу на свой арест. Блогер просила применить к ней более мягкую меру пресечения, так как она погасила более 140 млн рублей налоговых задолженностей.

Несмотря на доводы защиты, суд принял решение оставить меру пресечения без изменений. Блиновская останется в СИЗО до 26 июля текущего года.