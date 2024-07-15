Анзор Музаев предложил провести реформу школьных экзаменов в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев считает, что в России при поступлении в колледжи и техникумы нужно начать учитывать не только средний балл аттестата учащихся, но и результаты их экзаменов после девятого класса, пишет РБК .

«Сейчас конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. Аттестат — это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов», — указал Музаев.

По его мнению, в настоящее время многие задаются совершенно справедливым вопросом — для какой цели школьники при выпуске из девятого класса сдают экзамены, если эти результаты нигде не учитываются. Глава Рособрнадзора уверен, что нужно сформировать четкий ответ на этот вопрос и начать учитывать результаты выпускников.

Ранее депутаты Госдумы допустили, что уже осенью 2024 года в России отменят ЕГЭ. Единый государственный экзамен предлагают заменить на другой вид аттестации в связи с участившимися самоубийствами среди подростков, которые не могут справиться со стрессом на фоне испытания.