ЕГЭ в России могут отменить осенью 2024 года

Депутаты Государственной Думы в октябре 2024 года рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ. пишет РИА Новости .

ЕГЭ планируют заменить на государственные экзамены, сообщила агентству первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

Она уточнила, что к первому чтению депутаты приступят в октябре, а сам закон может вступить в силу с 1 января 2025 года.

В пояснительной записке к документу указано, что отмечается связь между ЕГЭ и увеличением подростковых самоубийств. Подчеркивается также, что родители тратят значительные средства на подготовку к ЕГЭ у репетиторов.