Анжелике Агурбаш исполнилось 55 лет: страшная правда о жизни эстрадной звезды

Известная певица и актриса Анжелика Агурбаш в субботу празднует свое 55-летие. У звезды трое взрослых детей, а за плечами — более 30 лет эстрадной карьеры, однако ее жизнь менее всего похожа на сказку, сообщает «СтарХит» .

В 16 лет Анжелика прошла кастинг и снялась в картине «Экзамен на директора». После школы выпускница поступила в Минский театрально-художественный институт. В 18 лет выиграла конкурс красоты, а в 20 стала участницей ВИА «Верасы». Через 4 года певица прославилась исполнением романса «Нет, эти слезы не мои…». После ухода из ансамбля сосредоточилась на сольной карьере.

В начале 2000-х клипы звезды часто транслировались на российских телеканалах. В 2005 году Анжелика представляла Беларусь на «Евровидении», заняв 13-е место. Настоящей звездой Агурбаш сделал альбом «Я буду жить для тебя».

За годы карьеры Анжелика сотрудничала с несколькими менеджерами: в 90-х ее поддерживал Лев Лещенко, а в начале 2000-х — предприниматель Николай Агурбаш.

В 2001 году Анжелика и Николай поженились. Первые пять лет брака казались певице сказкой, она не разлучалась с супругом ни на час. Однако последние три года совместной жизни казались самыми ужасными.

«Я перестала узнавать своего мужа, который помешался на шоу-бизнесе. Он на полном серьезе говорил мне: „Ты — никто, а я твой земной Бог. Я тебя сделал“. Николай приходил на репетиции и учил моих танцоров. Ни один клип не снимался без него. Он полностью подчинил себе мою карьеру», — рассказывала певица.

Она подчеркнула, что Николай применял к ней не только моральное, но и физическое насилие. Однажды во время одного из скандалов он едва не убил супругу. Певица ушла из дома без вещей и денег.

Агурбаш добавила, что после развода экс-супруг ходил по различным телешоу и выставлял певицу в дурном свете.