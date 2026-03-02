«Антивоенный комитет России»* признан террористической организацией

сегодня в 15:11

Таким образом, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании «Антивоенного комитета России»* террористическим и запрете его деятельности. Также запрещается деятельность структурных подразделений организаций.

Дело рассматривалось в закрытом порядке. В суде отметили, что решение подлежит немедленному исполнению.

Одним из учредителей организации называют Михаила Ходорковского**. Ранее на него возбудили уголовное дело по статье о насильственном захвате власти и создании террористической организации.

* Запрещенная в РФ террористическая организация. Признана нежелательной.

** Признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

