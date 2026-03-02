«Антивоенный комитет России»* признан террористической организацией
Верховный суд РФ запретил деятельность «Антивоенного комитета России»*. Организацию признали террористической, сообщает РИА Новости.
Таким образом, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании «Антивоенного комитета России»* террористическим и запрете его деятельности. Также запрещается деятельность структурных подразделений организаций.
Дело рассматривалось в закрытом порядке. В суде отметили, что решение подлежит немедленному исполнению.
Одним из учредителей организации называют Михаила Ходорковского**. Ранее на него возбудили уголовное дело по статье о насильственном захвате власти и создании террористической организации.
* Запрещенная в РФ террористическая организация. Признана нежелательной.
** Признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
